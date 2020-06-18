高力國際料今年核心商業區寫字樓租金跌18%

高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍表示，香港甲級寫字樓的租賃市場正進入整合階段，目前，核心商業區，包括中環及金鐘，與非核心區之間的租金差距收窄到少於70%。

她認為，縱觀全球，香港的寫字樓租賃市場波動較大，核心商業區與非核心區租金差距尤見明顯。如屬租金回報高的單位，向來競爭相當激烈，但新冠肺炎疫情令本已疲弱的經濟百上加斤，核心商業區租金繼2019年下調6%後，2020年更料跌18%。

她又指出，在新冠肺炎疫情的影響下，香港核心商業區與非核心區的整體租金差距收窄，核心商業區租金料於2022年進一步下跌。此外，香港甲級寫字樓市場正處於整合階段，目前核心商業區現提供「再中心化」的租賃選擇。

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