港交所：冀把更多國際化產品帶到可持續及綠色交易所

資訊庫涵蓋在交易所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券，以及與環境、社會與管治(ESG)相關的ETP。許氏指，STAGE目前並非一個交易平台，僅為投資者提供相關資訊。雖然各地對綠色債券標準略有不同，但平台不會排除任何標準。

她稱，該所目前約有44項綠色及可持續發展債券，以及2隻ESG相關的指數股票型基金(EFT)上市，而符合相關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入，並已經邀請其加入平台展示旗下產品，但最終是否參與要視乎發行人意願。由於發行人債券要加入平台，除提交基本資料外，每年需定期提供相關報告。

她又提到，本港於2015年時綠色債券僅得24億元規模，但去年已增至750億元，反映市場對相關產具一定需求。STAGE未來亦會擴大產品類別，如增加可持續性相關的衍生產品、證券、綠色貸款等，甚至與指數公司合作。

許淑嫺又指，中國是第二大的綠色債券發行地，並持續地發展中，認為內地對綠色金融產品亦有一定的需求，但相信平台的產品不會只集中於內地。另外，該所會繼續與發行人及投資者討論綠色投資市場，認為新一代對綠色投資感興趣。

美國納斯達克交易所亦有相類似的信息平台，許淑嫺承認二者相似，但有各自的標準。該所期望能在港推廣ESG概念，特別是對小投資者。

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