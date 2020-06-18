港交所：冀把更多國際化產品帶到可持續及綠色交易所
2020年06月18日 16:12
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香港交易所(00388)計劃成立可持續及綠色交易所「STAGE」，在初始階段STAGE將首先建立一個債券及交易所買賣產品(ETP)資訊庫，並於年底推出。港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺有信心市場對可持續及綠色金融產品有一定需求，期望能尋求與國際其他交易所合作，以把更多國際化產品帶到STAGE。
資訊庫涵蓋在交易所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券，以及與環境、社會與管治(ESG)相關的ETP。許氏指，STAGE目前並非一個交易平台，僅為投資者提供相關資訊。雖然各地對綠色債券標準略有不同，但平台不會排除任何標準。
她稱，該所目前約有44項綠色及可持續發展債券，以及2隻ESG相關的指數股票型基金(EFT)上市，而符合相關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入，並已經邀請其加入平台展示旗下產品，但最終是否參與要視乎發行人意願。由於發行人債券要加入平台，除提交基本資料外，每年需定期提供相關報告。
她又提到，本港於2015年時綠色債券僅得24億元規模，但去年已增至750億元，反映市場對相關產具一定需求。STAGE未來亦會擴大產品類別，如增加可持續性相關的衍生產品、證券、綠色貸款等，甚至與指數公司合作。
許淑嫺又指，中國是第二大的綠色債券發行地，並持續地發展中，認為內地對綠色金融產品亦有一定的需求，但相信平台的產品不會只集中於內地。另外，該所會繼續與發行人及投資者討論綠色投資市場，認為新一代對綠色投資感興趣。
美國納斯達克交易所亦有相類似的信息平台，許淑嫺承認二者相似，但有各自的標準。該所期望能在港推廣ESG概念，特別是對小投資者。
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