【市後重點睇】港匯續強　道期跌76點

美匯指數企97.08，離岸人民幣(CNH)處7.06水平，港匯報7.7503，美元兌日圓處107.01，歐元報1.1241，英鎊企1.2521。金價報1,727美元。國際油價個別展，布油報40.76美元，紐油報37.82美元。道指期貨跌76點。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行議息

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國5月領先經濟指數

-【零售浩劫】莎莎全年轉虧5.1億，4至6月港澳同店銷售跌七成。

●亞洲股市：日股收跌百點，澳股跌0.9%。

●亞開行：亞洲發展中經濟體今年增長率料僅0.1%。

●SWIFT：人民幣全球支付市佔率降至第6位。

●新冠肺炎：澳洲5月份失業率飆至7.1%。

●國常會：推動金融系統全年向企業讓利1.5萬億人民幣。

●中國經濟：研放寬外國投資者資產總額要求及持股鎖定期。

●中銀保監：美國制定政策內向，恐侵蝕全球金融穩定基礎。

●人行易綱：將通過4項舉措保持金融市場流動性。

●中證監：推進上海國際金融中心建設，力谷科創板。

●Apple Watch市佔率逾36%，華為智能手錶出貨超越三星。

●【全球攬炒】新西蘭首季經濟按季收縮1.6%，29年來最慘。

●5月強積金流出中港股票4年來最多，大部分轉去呢度...

●新冠肺炎將改變世界？穆迪盤點六大可能趨勢...

●調查：第二季亞洲企業商業信心創十一年新低。

●港交所設立可持續及綠色交易所。

●SEA TO SKY首批呎價13,648元起，兩房戶642萬入場

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