【fb直播】港股腳軟軟點搞好？
2020年06月18日 16:44
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隔晚美股現回吐，港股周四（18日）跟隨低開，最多挫逾300點，在24,000點水平徘徊！大市往後走勢要點捉？有咩因素要留意？
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吉利汽車(00175)宣布有意回歸上海科創板！消息刺激股價抽升半成過外，但建議暫未獲監管機構批准，股價會唔會升早咗？
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