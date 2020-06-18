小股東批評頻道數目減 邱達昌：以AI分析去留
2020年06月18日 16:57
東網電視更多新聞短片
邱達昌(中)
有線寬頻(01097)的股東周年大會上，身兼有線電視訂戶的小股東向台上管理層投訴，每月付300多港元月費，但有線的頻道數目卻一直收縮，例如三個電影頻道縮得只餘一個，又取消了AXN和Animax等頻道。該名股東亦投訴，公司的免費頻道香港開電視，晚間的節目製作成本低、內容不吸引、缺乏創意，清談節目有「hea做」之嫌。
主席邱達昌表示接受批評，解釋有線電視減頻道是因公司用AI去分析，一些頻道如果未能收支平衡便會刪除，但公司亦在同期增加了卡通台、歐洲電影台等，有加有減，並會爭取更多內地電視頻道在有線電視內播放。他指出，公司仍尋找有線電視的新路線，但肯定的是如果用舊形式繼續營運會繼續蝕錢。
體育節目方面，他以飲食形容「我哋做唔到一間酒樓，但會做好我哋嘅雲吞麵」，路線會香港化、中國化，播放女排、乒乓球、亞運會等。另外亦會培育贊助本地運動員。可是英超歐聯歐霸盃等，由於成本太貴而不會做。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！