小股東批評頻道數目減　邱達昌：以AI分析去留

主席邱達昌表示接受批評，解釋有線電視減頻道是因公司用AI去分析，一些頻道如果未能收支平衡便會刪除，但公司亦在同期增加了卡通台、歐洲電影台等，有加有減，並會爭取更多內地電視頻道在有線電視內播放。他指出，公司仍尋找有線電視的新路線，但肯定的是如果用舊形式繼續營運會繼續蝕錢。

體育節目方面，他以飲食形容「我哋做唔到一間酒樓，但會做好我哋嘅雲吞麵」，路線會香港化、中國化，播放女排、乒乓球、亞運會等。另外亦會培育贊助本地運動員。可是英超歐聯歐霸盃等，由於成本太貴而不會做。

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