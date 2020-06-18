莎莎：冀市道已見底　期望生意好轉恢復派息

集團自1997年上市以來首度停派末期息，去年派9仙。郭氏稱，相信小股東明白現時經營環境下，應當保留現金以維持生意持續性，期望當生意有好轉時可維持以往派息政策。

郭稱，本財年首季業績談不上理想，預計次季都不會突飛猛進。香港放寬禁聚令後，市面人流有所增加，近月銷售按月有回升，但只局限本地客。基於訪港旅客數字急降，至6月已有99%為本地顧客，故公司已加強推廣，希望未來於本地區增開店舖，並改善產品組合迎合本地客需求。

他看好內地業務，認為市場復甦較快，儘管疫情期間公司迅速關閉超過10店舖，但將於短期內重開4至5間，全年將新增不少於10間店舖。他並強調，將會投放更多資源於網上銷售渠道。

莎莎去年積極削減成本，至今年3月底員工人數接近3,700名，較中期員工數目減少800名。郭解釋，年內部分莎莎店舖關閉，政治事件及疫情令市民不願意外出逛街，生意轉差致員工佣金收入減少，有部分員工自動流失屬於正常現象。另公司終止新加坡零售業務令員工裁減200人。

郭指，本財年約37間港澳店舖需續約，其中有6間已簽長約，平均減租幅度超過四成，而遊客區店舖減幅更大。另有7間以3至6個月短期租約方式續租，減租幅度達50%以上。至目前為止有4間店舖已選擇關閉，全屬遊客區店舖。他預計今年將關閉不少於10間店舖。現時遊客減少，短期內難見復甦，故續租與否視乎租金減幅，他認為最少要有60%以上減幅。

另外，莎莎有申請參與首輪防疫抗疫基金下的零售業資助計劃，旗下最多30間店舖獲批；同時亦已申請保就業計劃，尚待政府審批。

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