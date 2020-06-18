新股專輯：金融街服務周五起招股 入場費7636元
2020年06月18日 17:43
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又有物管股赴港上市！中國商務物業管理公司金融街物業(01502)周五起至下周三(19至24日)招股，每股H股招股價介乎7.16至7.56港元，每手1,000股，入場費7,636.18元，預期7月6日主板上市。國泰君安融資為獨家保薦人。
該公司是次發行9,000萬股H股，其中10%為香港公開發售，集資規模6.44億至6.8億元，所得約60%將用於收購及設立新分支機構；約20%發展增值類服務業務；約10%用於升級信息技術及智能設施系統建設；約10%用於營運資金。
是次引入4名基礎投資者，合共認購2,100萬美元(約1.63億港元)，佔集資額上限約24.08%。
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