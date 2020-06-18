核心區舖價按年跌28%　代理籲放寬按揭成數至六成

美聯工商舖指出，過去一年本港投資市場受到政治事件、中美貿易戰及疫症大流行影響，工商舖價格俱跌，截至5月底為止，核心區舖價按年跌近28%，是工商舖之中表現最差，至於甲廈售價按年亦跌12%。該行料，隨着本港的疫症逐漸緩和，下半年市場表現可望回暖，當中受惠中概股回歸的甲廈，租售價有望見底，並於年底前開始展開「V」形反彈，惟核心區舖價仍受制於全球旅遊活動未能完全快速恢復，相信下半年仍然反覆尋底。

據該行資料研究部數據顯示，截至今年5月底為止，工廈、甲廈、乙廈及核心區街舖售價按年份別跌3.6%、12.2%、8.1%及27.6%。至於今年首5個月的走勢，亦以核心區舖表現最差，累挫約18.2%。截至6月16日為止，工商舖註冊量只有1,254宗，註冊金額約162.8億元，預計上半年只有約1,300宗，不但較2019年上半年的2,896宗大跌逾一半，更勢創下自1996年有紀錄以來的歷史新低。

不過美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，由於疫症減退，近日政府已經放寬限聚令，下半年各口岸也有望開始局部解封，另一邊廂，美國早前推出無限量化寬鬆政策，支持資產價格，加上未來將有多個工廈及寫字樓新盤推售，這都對工商舖市況有利，故預計下半年工商舖成交量可望明顯反彈。

他又認為，現時工商舖物業一般只能承造約三至四成按揭，對不少企業用家都構成沉重壓力，而不少營商者都藉抵押工商舖物業向銀行借貸，但按揭成數低影響用家入市，變相亦影響企業的借貸及周轉能力，對本港整體經濟發展而言，實在是百害而無一利，因此，他呼籲政府把工商舖物業的按揭成數，由現時的水平放寬至六成，以激活市場。

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