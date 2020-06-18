新股專輯：康基孖展逾900億 料挑戰凍資王
2020年06月18日 18:23
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新股市場熱鬧，4隻新股撞期招股，其中康基醫療(09997)及海吉亞醫療(06078)周四孖展截止認購，綜合10間券商數據，分別累計錄得957.85億元及488.78億元孖展額，分別超購逾305倍及219倍。有份析預料，康基醫療的最終凍資額有望挑戰京東(09618)的凍資王寶座！
康基醫療首三日招股反應熱烈，至少3間券商借爆孖展，更有券商透露，錄得逾40張頭槌飛。耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，幾乎該行有認購5月上市的沛嘉醫療(09996)，亦有認購康基，認購踴躍程度有過之而無不及。由於其集資額較沛嘉大，認為凍資額超越沛嘉問題不大，甚至有力挑戰京東凍資王地位。
許氏又指，若海吉亞沒有同期招股，資金更集中，相信康基的認購熱烈程度「遠不止於此」。由於現時銀行存款息率低、各國財策穩定金融業，股票市場較3月時更穩定，不少投資者轉投股票市場。
不過，許氏提醒，抽中的投資者切記「有得食好食胡」，港股大市在24,000點至25,000點之間表現反覆，衝高條件欠奉，下行的不明朗因素仍在，憧憬2股為「沛嘉翻版」首掛升逾6成的同時，亦要謹記開拓藥業(09939)升幅不足一成的情況，笑言「升兩成一定開心，升三成就超級開心，見好就收」。
至於2隻捲土重來新股，新加坡清潔服務商Hygieia Group(01650)同於周四孖展截止，共錄得超購增逾1.47倍；首日招股的馬來西亞可印花服裝供應商 MBV INTL(01957)則孖展認購未足額。
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