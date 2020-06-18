中美科技戰：倘美要保龍頭地位　須大舉投資62萬億

外國傳媒報道，新加坡Blackhorse Asset Management首席經濟學家Richard Duncan指出，中國正積極投資5G和其他技術，美國總統特朗普則試圖振興燃煤工業，若這種趨勢繼續下去，中國很快就會超過美國成為超級大國，而美國只有一個方法保持全球領先地位，就是較中國投資更多。

Duncan估計，美國投資規模應在未來10年達到8萬億美元(約62萬億港元)，首要投資目標則是人工智能、生物科技、基因工程、綠色能源、納米技術、神經科學、量子計算和機器人技術。

他批評，特朗普的思想老舊，並未注意到中國仍在經濟增長放緩下，繼續投資新科技，只是名稱從「中國製造2025」換成了「新基礎建設」。此外，減稅措施可能會在1980年代，促進投資研發和大膽的風險事業，但現在減稅只能推動股息上升和股票回購，對美國創造力和競爭力幾乎無甚麼作用。

目前美國已指定每年對科技、非國防相關產業投資約10億美元(約78億港元)，但Duncan認為，即使美國在5年內，在研發上追加投資1,000億美元(約7,800億港元)，或2021年起每年增加投資200億美元(約1,560億港元)，中國仍能保持研發投資中佔領先地位。

因此，若美國要想保持領先地位，就必須在研發上投資超過1,000億美元(約7,800億港元)，而美國能輕鬆負擔，惟一切決定特朗普。

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