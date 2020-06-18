中美科技戰：專家指「原材料」才是關鍵　中國佔優

外國傳媒報道，現時美國在半導體行業雖然仍處於領先地位，佔全球晶片設計和銷售收入一半，但由於過去幾十年，美國晶片公司把生產外判給南韓、台灣等代工廠，使美國自身的半導體產能僅佔全球約1/8。

因此，美國參眾兩院上周共同提出議案，敦促政府設立信託基金，在未來5到10年內，利用對中國徵收的進口關稅，向該基金注資數百億美元，以鼓勵美國國內企業設立工廠，推動國內晶片生產。

美國稀土礦物諮詢公司Carmot Strategic Group創辦人Daniel McGroarty直言，關鍵礦物將是中美科技較勁主角之一。

事實上，美國內政部在2018年公布了一份對外依存度高、且對美經濟發展和國家安全至關重要的35種關鍵礦物清單，而商務部則在去年發表報告指出，在這35種礦物中，有31種倚賴進口，當中14種「完全」倚賴進口，而其中19種礦物的最大生產國是中國，13種礦物的最大供應國是中國。因此，McGroarty警告，中國在全球關鍵礦產中佔據絕對主導地位。

不過，這上述35種關鍵礦物中，美國其實擁有至少32種，故美企不但擁有開發關鍵礦物的技術和方法，更需肩負特別使命。

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