【全民回水1萬】金管局提你七個申請秘訣　保證有錢落袋

嚟緊星期日(21日)係個大日子，市民可以申請政府派發1萬元計劃喇，銀行方面好似都準備就緒，香港金融管理局就有好幾點想提提大家，千祈唔好擺烏龍搞到無錢落袋呀﹗

●電子登記可以快啲收錢

在這次現金發放計劃中，銀行將支援客戶透過網上銀行、銀行網站及書面表格進行登記。如透過網上銀行及銀行網站登記，資料將直接輸入系統，除了可以減省人手處理登記的時間，亦可減低因為誤讀筆迹輸入錯誤資料的風險，有助加快處理登記的流程。電子登記相比遞交書面表格會較快收到款項。

●電子登記方法分兩種

1.登入手機或網上銀行進行登記

2.如果市民有銀行戶口，但並非手機或網上銀行用戶，都可以透過該銀行網站進行簡單的電子登記，只需要輸入身份證號碼頭4個字母及號碼、帳戶號碼及聯絡電話。

●老友記唔識登記點算好？

假若長者想透過銀行網站進行電子登記以較快收到款項，但又不熟悉上網操作，謹記要找可信賴的親友例如子女協助登記。如果長者沒有可以收取短訊的聯絡電話號碼，可以輸入協助其登記的親友的本地流動電話號碼，以方便聯絡之用。

同一親友亦可協助不同長者於網站進行登記，如子女協助雙親透過銀行網站登記，並提供同一個流動電話號碼作聯絡。銀行會在收到經其網站收到的電子登記後，按長者（即登記人）過往提供給銀行的聯絡資料發出確認通知，長者收到通知後如有查詢（例如在不知情下資料被用作登記）可與銀行聯絡。

●謹記核實銀行的網址

金管局提醒市民，在進行登記前，必須先核實銀行的網址是否正確。市民亦應避免透過來歷不明的電郵或短訊內的連結登入網上銀行，慎防虛假或偽冒網站及欺詐電郵/短訊，以免受騙。如有疑問應聯絡所屬銀行查詢。

●幾時先有錢收？

在開始登記的首10天(即2020年6月21日至6月30日)內經銀行收到的電子登記，款項會同步於7月8日開始陸續存入登記人指定的銀行帳戶，即在這期間登記的人士不會因先登記而較早獲發放款項，因此市民毋須急於網上登記剛開始便爭先登記。

●過咗首10日登記又會點？

在登記開始首10天後，市民仍然可以繼續於網上進行登記，經核實後款項一般會於完成登記約1個星期後存入登記人指定的銀行帳戶。舉例說，於7月1日進行電子登記，會在7月9日左右收到款項。

●聯名戶口收唔到錢嫁！

根據政府的要求，所有登記收取1萬元的銀行帳戶必須是以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶，聯名帳戶並不適用。想經銀行登記但沒有以個人名義開立的本地港元銀行帳戶的人士可考慮開立，否則可以通過香港郵政登記及親身到郵局領取支票。

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