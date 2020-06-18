慘過金融海嘯！疫情料致今年全球財富蒸發125萬億

波士頓顧問公司(BCG)研究報告指，疫情引發的市場波動和經濟滑坡，將導致今年全球財富蒸發最多16萬億美元(約124.8萬億港元)，較2008年金融危機時的10萬億美元(約78萬億港元)更多，而且未來5年的財富增長勢放慢，北美和日本富豪的財富料出現負增長。

報告指，全球個人財富去年達到226萬億美元，較2018年增長9.6%，是自2005年以來最勁。而在最壞情況下，由2019年到2024年的全球財富增長步伐或放慢至每年1.4%；若經濟復甦較快，增長步伐則料約4.5%。

BCG財富管理操作全球主管和報告主編Anna Zakrewski指，最富裕階層受到復甦緩慢和持續性衝擊的影響最大，因他們承受股市和市場波動的程度最高。

報告續指，全球以美元計的百萬富豪數目過去20年增長兩倍至2,400萬人，當中逾2/3來自北美，而這些富豪掌握了全球逾半財富，亦意味經濟最壞情況下，這個地方受到的打擊將最大。

報告估計，去年有9.6萬億美元全球財富保存於離岸，較前一年增6.4%，最多來自亞洲(不包括日本)。短期而言，富豪會將財富轉移至避險天堂，但長遠而言，部分財富會被調回去，以便更容易滿足流動性需要，尤其一旦經濟滑坡持續一段時間。

部分地方如香港和新加坡由於鄰近中國以及其他增長迅速的亞洲市場，料將受惠，兩地未來5年管理資產的增長速度料較瑞士快一倍。

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