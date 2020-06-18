新盤UPDATES：將軍澳大型項目料下周正式搶客

第二季完結前，發展商把握6月下半月積極推盤，將軍澳再有大型項目登場，單位種類多元化，料最快下周正式搶客。

●SEA TO SKY首批呎價13648元起 兩房戶642萬入場

其中1座16樓A室海景四房戶，實用面積1,077方呎，折實售價1,769.3萬元，呎價16,428元。而1座5樓D室三房戶，亦可享海景，面積707方呎，折實售價1,027.1萬元，呎價14,528元。

至於1座5樓G室內園景兩房戶，面積471方呎，折實售價642.8萬元，呎價13,648元。屬首批之中最低售價及呎價單位。

是次兩房戶最高總折扣20%，三、四房大戶更達22%，大單位買家可享最高85%一按。樓盤周五(19日)起正式開放示範單位及收票。價單顯示，該盤首批單位折實平均呎價15,823元，料貴絕日出康城樓盤開價。

該公司執行董事趙國雄稱，樓盤以「實得價」推出，料市場反應一定理想。他續指出，由於項目位處臨海位置，價錢難與同區其他項目直接比較，首批單位售價具有折讓，幅度約5%。對於未來樓市走勢，他認為，下半年沒有對樓市利淡因素，相對其他國家及地區，香港衞生情況理想，估計全球資金料流入香港。

資料顯示，會德豐地產位於同區的OCEAN MARINI，今年3月首張價單推出101伙，全屬兩房戶，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。

●SEA TO SKY開價：布少明指價格吸引 有機會收到1萬票

美聯住宅部行政總裁布少明表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY開價吸引，現時同區海景戶呎價1.8萬至1.9萬元，園景則約1.6萬至1.7萬元，料收票反應理想，有機會可收到約1萬票。

●SEA TO SKY開價：陳永傑料挑戰今年票王 首批可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY最低呎價1.36萬元起，具有吸引力，海景戶最低呎價亦只1.45萬元起，此價位同區亦沒有選擇，相信挑戰今年票王成績，首批單位可望「一Q清枱」。

他指出，本月至今缺乏新盤開售，暫時只錄逾560宗成交，料一手成交量約1,500至1,800宗。

●迎海‧駿岸大宅售逾2,326萬元

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧駿岸再錄承接，單位為8座6樓A室，實用面積1,454方呎，成交價2,326.4萬元，呎價1.6萬元。據悉，買家為香港人，選用120天即供按揭計劃入市。

●OMA by the Sea削減優惠變相提價1%

新盤熱銷刺激發展商積極提價或減少優惠。永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the Sea，已累售312伙，套現逾17億元，達到短期銷售目標，今日（6月18日） 將更新價單及縮減優惠，置業優惠將會由2%減至1%。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目單計本月已售出28伙，最高成交金額2,580萬元。

●屯門帝灣居樓書突擊上網 最細面積887方呎

華業（控股）旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，樓書已剛上載至一售資訊網，項目提供27伙，其中分層戶佔22伙，實用面積介乎887至1,329方呎。而5座洋房實用面積介乎3,544至4,403方呎，花園面積85至201方呎。市場估計該盤最快月內可開售。

●63 POKFULAM高層售3500萬創新高

九龍建業（00034）旗下西營盤63 POKFULAM，售出2座31樓A單位，實用面積859方呎，成交價3,500萬元，創出項目新高紀錄，呎價40,745元。買家可向賣方指定財務機構承造最高樓價80%一按，首 24 個月息口為最優惠利率（P）減1.75厘。

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