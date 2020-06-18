樓價UPDATES：西貢二手市再錄損手個案

西貢二手市場再錄損手個案。大網仔早禾居套三房單位，劈價300萬元沽，成交價3,500萬元，原業主持貨5年帳面平手離場，料蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲深灣軒6月錄約2宗買賣成交，其中1座高層B室，望海景，兩房間隔，實用面積約483方呎，以920萬元放盤1星期，反價8萬元，獲區內客以約928萬元購入，實用呎價約19,213元，新買家為分支家庭客，睇樓1次即入市。

●西半山滙豪閣高層A室，實用面積約828方呎，套三房間隔，享海景，由開價2,000萬元，減至1,910萬元交吉易手，減價90萬元或約5%，實用呎價約23,068元。

●西半山慧豪閣1座低層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，望樓景，以1,000萬元易手，實用呎價22,371元，原業主於2011年1月以628萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利372萬元，單位升值約59%。

●灣仔京城大廈高層G室，實用面積259方呎，一房間隔，望市景，原叫租1.43萬元，放盤21日，獲上班族以月租1.28萬元承租，實用呎租49.4元。

●大坑永興閣中層A室，實用面積535方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以約1,120萬元承接，實用呎價20,935元，做價及呎價創該大廈歷史新高。

●北角嘉富大廈中層A室，實用面積222方呎，一房間隔，望街景，獲區外上車客以466萬元承接，實用呎價20,991元，原業主於2016年8月購入上址作投資用途，當時作價363萬元，持貨近4年帳面獲利103萬元離場。

●北角健威花園E座低層1室，實用面積446方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價760萬元，放盤兩個月，減價17萬元，減幅2.2%，以743萬元成交，實用呎價16,659元。

●北角半山賽西湖大廈8座低層C室，實用面積1,090方呎，套三房連工人套房間隔，3月放盤最初叫價為2,590萬元，最終累積減340萬元，以,2250萬元連車位易手，實用呎價20,642元。

●北角半山豪廷峯1座中層B室，實用面積約859方呎，套三房連工人套間隔，放盤約6個月，開價2,100萬元，經議價後減價167萬元或約8%，最終以1,933萬元獲本地用家承接，實用呎價約22,503元。

●西灣河嘉亨灣2座極高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，可望部分避風塘景，外區租以月租22,000元承租，實用呎租約43.9元，業主於2010年9月以約770萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

●柴灣杏花邨6月錄得13宗租賃成交，包括38座高層1室，實用面積649方呎，三房間隔，享海景，業主以25,000元租出，實用呎租38.5元，業主於1989年以99.5萬元買，租金回報約30厘。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨6月暫18宗成交，平均實用呎價約14,066元，包括2期百老滙街35號中層A室，實用面積694方呎，套三房間隔，望內園，吸引用家斥資918萬元承接，實用呎價約13,228元。

●奧運站帝柏海灣2座低層F室，實用面積469方呎，兩房間隔，享遠海景，以1,250萬元易手，實用呎價26,652元。

●九龍塘又一居14座中層F室，實用面積約603方呎，實用面積約750方呎，三房間隔，日前終以1,150萬元成交，實用呎價約19,071元，該屋苑6月至今累錄約5宗二手成交。

●藍田鯉安苑6月暫錄約3宗成交，其中B座高層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，擁維港海景，開價688萬元，終以未補價第二市場價661萬元易手，實用呎價13,063元，新買家為外區客。

●將軍澳領都3座左翼中層C室，實用面積728方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初叫價960萬元，現微減12萬元，以948萬元易手，實用呎價13,022元，新買家為換樓客。

●將軍澳峻瀅2座極高層H室，實用面693方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以850萬元易手，實用呎價12,266元。

－－－－－－

新界區

●西貢大網仔早禾居雙號屋，套三房連工人房間隔，享海景，原先叫價3,800萬元，終以3,500萬元易手，減幅約8%，原業主於2015年5月購入上址，當時作價3,500萬元，持貨5年至今沽售，帳面平手離場，但扣除使費料屬蝕讓沽貨。

●西貢璧屋村雙號屋地下連花園單位，兩房兩廳間隔，享海及山景，叫價650萬元，經議價後減30萬元，終以620萬元沽出，原業主於2007年8月購入，當時作價230萬元，持貨近13年，帳面獲利390萬元離場，單位期內升值近1.7倍。

●馬鞍山天宇海3A座高層A室，實用面積約956方呎，套四房連儲物房間隔，望海景，去年11月底開價1,500萬元，其後減價122萬元或約8%，終以1,378萬元連租約沽出，實用呎價約14,414元。

●馬鞍山觀瀾雅軒4座低層F室，實用面積約586方呎，兩房間隔，望海景，以888萬元沽出，實用呎價約15,154元，原業主於2000年8月以約302萬元購入，持貨20年轉售，帳面獲利約586萬元。

●馬鞍山海濤居4座高層F室，實用面積414方呎，兩房一廳間隔，原叫價730萬，單位放盤8個月，以710萬元沽出，減價20萬元，減幅約2.7%，實用呎價17,150元。

●沙田欣廷軒2座中層A室，實用面積393方呎，兩房兩廳間隔，放盤1星期，原叫價768萬元，減價33萬或減幅4.3%，終以735萬元成交。實用呎價18,702元。

●沙田河畔花園C座中層1室，實用面積269方呎，一房一廳間隔，享河景，原業主開價500萬元，放盤3星期，以485萬元沽出，減幅3%，實用呎價18,030元。

●沙田御龍山6座高層A室，實用面積908方呎，套三房連工人房間隔，放盤1個月，當時叫價1,900萬元，累減150萬元或近8%，終以1,750萬元沽出，實用呎價19,273元。

●粉嶺碧湖花園5座高層D室，實用面積441方呎，兩房間隔，望山景，放盤1星期，原叫價560萬元，減價10萬元，減幅1.8%，獲同區上車客以550萬元承接，實用呎價12,472元。

●元朗PARK YOHO Venezia第5B座低層C室，實用面積約418方呎，一房間隔，望內園池景，早前叫價約600萬元放售，吸引外區客洽商承接，議價後終以590萬元成交，實用呎價約14,115元，原業主於2016年7月以約433.7萬元購入，持貨4年，帳面賺約156.3萬元，物業升值約36%。

●元朗世宙1座低層D室，實用面積427方呎，兩房間隔，向內園，開價680萬元，吸引同區分支家庭洽購，議價4萬元，以676萬元獲承接，實用呎價15,831元。

●屯門市廣場8座高層M室，實用面積351方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，見業主願意減價500元，決定以11,000元即睇即租，實用呎租31.3元。

●青衣灝景灣2座中層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價860萬元，及後微減12萬元，以848萬元沽出，實用呎價約16,339元，屋苑本月暫錄約2宗二手買賣。

－－－－－－

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626