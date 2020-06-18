經濟潛在危機擴大！全球貧富懸殊差距拉闊　全因...

經濟潛在危機擴大！外國傳媒報道，全球富人與窮人的差距可能因疫情而擴大，股市正是罪魁禍首！美國聯儲局最近公布研究顯示，持股者大多是富人，在2016年，美國最富裕的10%家庭持有84%股票，意味過去12周美股大漲，受惠者必是富人，而非窮人，加劇了社會不平等，因升斗市民正面對二次大戰以來，最嚴重的失業危機。

瑞信報告亦指出，在2019年，最富裕的1%人士持有全世界45%資產，而持有股票是掌握財富的關鍵。

研究貧富懸殊、並分析2016年聯儲局數據的紐約大學教授沃夫表示，在2000年初期科網泡沫爆破後，中產階級家庭撤離股市。由於中產家庭持續面臨財務壓力，許多人從未重回股市，而富人則繼續持股。因此，美國家庭中位數已20年未見明顯提升，中產階級承受龐大的財務壓力，因此並未提高持股。

據聯儲局2017年報告顯示，貧富懸殊也與種族有關。逾六成白人家庭持有股票，無論是直接持有或透過退休金帳戶，相比之下，僅約三成非裔與西班牙語裔家庭持有股票。

持股並非唯一增加財富的方式，但所得較高的家庭，通常也存下較多錢，因此有更多投資機會。聯儲局表示，較富裕的家庭會將股票等投資收益再度投入市場，以持續擴大資產組合，這種「回饋效應」有助於富人持續擴大持股。

有政策研究機構指出，就在今年3月18日至6月11日期間，美國億萬富豪資產增加逾21%或6,370億美元。惟與此同時，全球數千萬勞工正經歷上世紀三十年代「大蕭條」以來最糟糕的經濟環境，依舊找不到工作，而女性、非裔、西班牙語裔等最脆弱族群，也受到最嚴重衝擊。

很不幸，貨幣政策有局限，當聯儲局嘗試支持經濟活動時，可能必須付出擴大貧富懸殊的代價。

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