財困危機！環聯：近八成受訪者憂慮找數難

環聯發布新一期《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，顯示疫情下，家庭收入受影響的消費者對財困憂慮回升，45%財政受影響的受訪者表示，可能在未來1至3個月內難以繳付帳單，較5月初增加5個百分點。

研究顯示，相較於上期5月初進行的調查，受疫情影響其家庭收入的消費者由67%增加至75%，增幅達8個百分點。另外，78%受影響的受訪者對繳付帳單表示憂慮，較5月初增加15個百分點。他們表示最難以負擔的是信用卡貸款，其次為租金、保費、私人貸款及樓宇按揭。

研究亦顯示，更多消費者主動向財務機構尋求指引，56%受影響的消費者曾接觸相關機構討論還款選項，較上期增加13個百分點。此外，超過1/3受訪者表示曾接受財務紓緩措施。

環聯是次研究為香港的第四期調查，於5月25日至29日進行，覆蓋1,069名成年受訪者，期內香港再次出現本地感染個案，而政府亦繼續維持各項防疫措施。

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