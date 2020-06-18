夜市UPDATES：道指近收復失地　港夜期低水165點

投資者消化了美國就業數據及疫情反覆消息後，美股逐步收復失地，道指目前僅跌43點，報26,075點；標指報3,109點，跌3點；納指率先轉升，目前報9,916點，升5點。港股期指夜市則表現波動，現報24,300跌，跌40點，低水165點。

市場仍在關注美國與全球新冠肺炎疫情的發展，巴西、智利、印度和俄羅斯等國疫情都出現了大規模反彈現象，中國北京已採取關閉學校和取消大多數航班的措施，以遏制疫情擴散。

另外，美國就業市場正以緩慢速度改善，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前周156.6萬人，減少5.8萬人，至150.8萬人，惟遜預期降至129萬人，並連續第13周保持在100萬人以上。

英倫銀行加碼放水以協助經濟抵禦疫情衝擊，宣布加碼量化寬鬆(QE)，額外買債1,000億英鎊，令總規模增至7,450億英鎊，同時維持主要利率0.1厘。此外，歐洲央行提供的超低息3年期貸款獲眾多銀行響應，有742間銀行借走1.31萬億歐元(約11.7萬億港元)。

歐股尾市跌勢擴大，英股跌0.65%；法國及德國跌逾1%。

【21:30】市場憂慮疫情再度惡化，美股周四早段繼續受壓，道指低開217點，報25,902點；納指跌22點，至9,888點。

嘉年華郵輪公布截至5月底止第2季勁蝕44億美元，經調整後每股蝕3.3美元，期內收入銳減86%至7億美元，股價挫4.82%至18.17美元。

美國超市Kroger截至5月23日止季度純利勁升57%至12.1億美元，遠勝預期8.76億美元，期內同店銷售大增19%。Kroger股價早段報32.38美元，跌1.31%。

上月申請破產保護的租車公司Hertz擬發行5億美元股份，以助重組業務，但警告潛在投資者風險，指有關股份或變得一文不值，但計劃遭美國證交會叫停。Hertz股份周三復牌，收報2美元，升2.56%，周四早段報1.85美元，挫7.5%。

另外，高盛策略員在報告指出，自3月中以來，一籃子業務與中國息息相關的股份，表現跑贏標指15個百分點，主要是投資者注重增長前景多過政治環境，惟該行認為，隨着中美關係日趨緊張，尤其是美國大選臨近，這些股份面臨下滑風險。

至於BMO首席策略員Brian Belski認為，疫情帶來生活模式改變，在家工作、遷往生活水平較低的城市居住等趨勢在未來數年將持續，料有利運動用品公司Nike、旅行車生產商Winnebago Industries及家居網站ANGI Homeservices。

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