傳港航獲10億人幣貸款及潛在買家洽購 公司：持開放態度

有媒體引述消息人士報道，香港航空獲股東之一海航集團的債務重組小組協助救亡，其中，港航自一月起，獲內地銀行貸出額外10億元人民幣，作為償還到期債務之用。另外，亦有多名潛在買家對港航有興趣，其中一名更於5月進行盡職調查。

然而，報道亦指，港航冀香港政府能一視同仁，救助包括港航在內所有以香港為基地的航空公司，因這些公司都有份將香港打造成航空樞紐。

港航向東網回應有關報道時，雖然未證實有潛在買家出現，但就表示，公司深耕本地巿場，並一向對引入有實力的投資者持開放態度，致力確保長期發展。自2006年起，港航一直在香港國際機場的客、貨運量作出貢獻。公司欣賞政府為維護香港航運樞紐而推行的各項紓困措施，並希望政府能考慮繼續幫助香港航空渡過難關。

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