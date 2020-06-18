堡獅龍披露客戶數據外洩　已採取行動遏制及報警

公司表示，外洩文件並無載列該等客戶的身份證號碼及信用卡號碼或付款資料，惟載列了該等客戶的姓名及其電話號碼、電郵地址、地址、性別及年齡範圍及/或出生月份及年份。

於發現有關事件後，公司已立即採取行動遏制有關事件，並於一家著名網絡保安公司的協助下展開詳細調查。透過已採取的行動，公司相信已遏制資料外洩情況。

公司提醒，客戶在其電子商務平台上進行付款程序，會被導向到安全的第三方付款通道。客戶數據庫不會包含任何信用卡資料，而系統內均不會持有或儲存任何客戶的信用卡數據。

公司將持續監察系統安全，並於有需要時採取進一步行動。目前就公司及網絡保安顧問所知，已為系統提供很大程度的保護。公司對是次未經授權查閱數據深表歉意，客戶如有任何疑問，可透過電郵熱線customerservices@bossini.com 聯絡公司。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626