【財經評論】賣地老本近吃光　港須變革求出路

香港回歸逾廿年，困擾經濟的房屋問題至今尚未解決。港府在增加土地供應上一事無成，只管改變公私房屋供應比例拆東牆補西牆，於事無補。如今經濟深度衰退，商業樓市首當其衝，政府賣地收入無以為繼，長此下去，最怕是復甦無期，住宅樓價亦難長期「離地」。港府不善理財，財赤無底，非單無殼蝸牛上車無望，香港的老本亦有敗盡的一天！

中美貿易戰、本土社會動盪和全球瘟疫，已連環重擊香港內外需求，企業看不見前景，減慢投資步伐，甚或另覓他方，樓市氣氛就最能反映經濟景氣程度！近年不但先後有大型商業地流標收場，今年上半年港府賣地收益更僅百億港元，按年急瀉逾8成，並創11年新低，對於產業結構單一、稅基狹窄、財政長期依賴土地收入的香港，實乃一大警號。

雖然疫情總會過去，但對商業景氣和營商模式已造成深遠影響，例如網購與在家工作盛行，對商舖和寫字樓需求構成打擊，可能永遠難以彌補，奉勸港府且別老神在在，以為土地收入大跌只是短暫，未來必能回復舊觀。誠然，如今香港成為中美矛盾磨心，恐難有寧日，不少厭惡地緣政治風險的投資者和中高產，都選擇減持香港資產，甚至索性離場另覓亞洲據點或移民。面對人才與資金「雙失」，投資意欲低迷，若此趨勢得不到及時扭轉，勢拖慢土地發展步伐，港府能否實現長期建屋目標，不無挑戰。

過去順風順水，港人搵到兩餐，還能勉強承受土地惡策，可如今內外形勢嚴峻，貿易、旅遊及零售業相繼倒下，企業和居民更難搵食，如何能撐下去？最怕「人窮褲穿窿」，動用財政資源救企業保就業是今年「特殊」情況，抑或會演變為長貧難顧，成為財赤「新常態」，真是天曉得！

歲月蹉跎，愈來愈多調查顯示，香港競爭力每況愈下，近日就有全球競爭力報告指，今年排名急降至第五位。隨着人口老化、公共開支持續增加，房屋政策是香港經濟問題的核心，不能一拖再拖。說到底，經濟興衰足以斷送一地之命運，港府得及早綢繆，把握財政尚算健全的前提下，推行經濟改革，放棄橫跨廿年的萬億明日大嶼計劃，踏踏實實全方位落實善用現有土地資源，提升土地發展審批及行政效率，有效增加土地供應，降低營商成本，市民安居則可穩人心。另方面，必須檢討產業發展策略，除強化金融競爭力外，得設法加快創新科技和區域經濟合作發展，開拓新商機，才能繼往開來。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626