東方日報B1：半年賣地收益僅103億　11載最差

香港土地供應短缺問題尚未解決，政府又降低長遠私人住宅供應比例，加上新冠肺炎疫情打擊，再次有大型商業地流標，拖累政府賣地收益下跌。今年上半年賣地成交金額僅約103.37億元，較去年同期勁挫約81%，並創包括2010年政府主動推地以來的11年新低。

本報根據地政總署資料統計，上半年僅批出5幅住宅用地，按年少兩幅或28.6%，涉及總地價收入則較去年同期逾543.08億元，銳減逾439.7億元。即使相比2010年上半年錄得的190.2億元低位，今年暫錄收益還要低出約45.7%。

上半年庫房收入直線插水，其中一個原因是再有大型商業地流標，該幅啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，估值曾高達104.4億元，惟面對新冠肺炎疫情，拖累經濟顯著轉差，地皮在5月截標時儘管收到4份標書，但最終標價未達政府要求而收回。

此外，隨着近年啟德發展區的住宅地陸續售出，現時賣地表內大型土地缺乏，故今年順利售出的住宅地規模亦較細，加上市況下行，地價滑落，大大打擊政府賣地收益。今年暫時售出的土地當中，最貴重為觀塘安達臣道對出首置上車項目，中標價亦僅約49.51億元。

旺角豉油街迷你地盤，則由2019年未有奪地的健聯發展投得。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，今年出現商業地流標事件，失落了該幅貴重地皮，拖累地價收入大減也是沒法子。由於賣地表地皮數量不多，也沒有大型發展區土地供應，要追回地價或要指望中環新海濱商業地王，但在這個時勢要批出大型商業項目並不容易，若有差池今年土地收益將面對很大隱憂。

對於今年較多非主流財團中標，他認為，相信是今年暫批土地規模較小，比較適合這種財團口味，與近年有多幅啟德百億地王供應不同，也反映大發展商過住對後市看得較好。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，在經濟環境存在不穩定因素，加上發展商在新盤定價上保持克制，未來又將會推出空置稅，預料今年住宅地價將會下跌10至15%。

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