歐股收市下挫　Wirecard急瀉61%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,224點，跌29點或0.47%；法國CAC指數收報4,958點，跌37點或0.75%；德國DAX指數收報12,281點，跌100點或0.81%。

英倫銀行周四宣布增加1,000億英鎊至其寬鬆貨幣政策刺激措施，以提振當地受疫情影響的經濟。

投資者關注隨着經濟重啟，新冠肺炎疫情能否受控；同時中國首都北京亦因應新疫情而加強居家隔離措施。

個股方面，德國支付公司Wirecard再度延遲發表2019年財報，並指負責的會計公司EY稱未能獲得足夠的核數證明Wirecard帳戶中的19億歐元現金。Wirecard股價全日下瀉61.82%。

西班牙和德國的再生能源公司Siemens Gamesa行政總裁Markus Tacke辭職，該公司股價收跌7.57%。

英國保險公司Prudential收市上漲2.67%。該公司旗下美國業務宣布達成276億美元的再保險協議。

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