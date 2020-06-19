美股收市：道指跌39點　納指連升5日

投資者消化美國就業數據及疫情反覆消息，美股周四(18日)個別發展。道指低開103點後走勢好淡爭持，收報26,080點，跌39點或0.15%；標指收報3,115點，升1點或0.06%；納指收報9,943點，升32點或0.33%，連升5日。

市場關注美國與全球新冠肺炎疫情的發展，巴西、智利、印度和俄羅斯等國疫情都出現了大規模反彈現象，中國北京已採取關閉學校和取消大多數航班的措施，以遏制疫情擴散。

另外，美國就業市場正以緩慢速度改善，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前周156.6萬人，減少5.8萬人，至150.8萬人，惟遜預期降至129萬人，並連續第13周保持在100萬人以上。

對於後市，高盛策略員在報告指出，自3月中以來，一籃子業務與中國息息相關的股份，表現跑贏標指15個百分點，主要是投資者注重增長前景多過政治環境，惟該行認為，隨着中美關係日趨緊張，尤其是美國大選臨近，這些股份面臨下滑風險。

至於BMO首席策略員Brian Belski認為，疫情帶來生活模式改變，在家工作、遷往生活水平較低的城市居住等趨勢在未來數年將持續，料有利運動用品公司Nike、旅行車生產商Winnebago Industries及家居網站ANGI Homeservices。

個股方面，嘉年華郵輪公布截至5月底止第2季勁蝕44億美元，經調整後每股蝕3.3美元，期內收入銳減86%至7億美元，股價收挫1.41%，報18.82美元。

美國超市Kroger截至5月23日止季度純利勁升57%至12.1億美元，遠勝預期8.76億美元，期內同店銷售大增19%。Kroger股價收報31.81美元，跌3.05%。

上月申請破產保護的租車公司Hertz擬發行5億美元股份，以助重組業務，但警告潛在投資者風險，指有關股份或變得一文不值，但計劃遭美國證交會叫停。Hertz股份急挫10%，收報1.8美元。

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