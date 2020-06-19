【專家視野】麥嘉嘉：炒國策　聚焦醫藥生科股

內地召開常務會議稱，要加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，綜合運用降準、再貸款等工具，保持流動性合理充裕，加大力度解決融資難，確保全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。

會議指，要通過引導利率下行、發放優惠利率貸款、實施貸款延期還本付息、減少銀行收費等政策，推動金融系統全年向企業合理讓利1.5萬億元人民幣。內銀盈利能力受制，料股價表現跑輸大市。

另方面，醫藥股繼續成為市場焦點，內地醫療系統改革已討論多時，市場普遍預期，有關醫療科技的提升，以及醫療體系的改革等，將為相關企業帶來炒作機遇。截至2018年底，內地醫師數量達到360.7萬，年診療人次數達到83.1億，分別較1998年增長80.4%及290.1%。2018年，內地每千人口醫師數為2.59人，其中，農村每千人口醫師數更只有1.8人。而發達國家則超過4人。由藥品股，至生物科技、醫療器材及網上醫療服務等領域均可望受惠。

美國納斯達克生物科技指數(NBI)由3月低位反彈超過四成，並升穿2015年高位；走勢上NBI優於納指，反映市場更偏好醫療及生物科技，前景可看高一線。整體來看，這波疫情所形成的大幅震盪下，生物科技醫療股追漲抗跌，彰顯其投資價值。另美國總統主要候選人無意過度打壓醫療保險產業，短線趁回調為中長期投資布局契機。投資者可考慮配置部分資金至醫療及生物科技相關基金，以捕捉長期資產增值。

(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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