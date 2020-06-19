民生教育解除壽光渤海實驗學校舉辦者權益轉讓協議

根據解除協議，各方一致同意：

1、自解除協議簽署之日起5個工作日內，宏景城建向世紀寬高無條件的返還權益轉讓協議項下代價中的第一期款項6,000萬元人民幣(下同)及相關利息約319萬元並滙入世紀寬高的指定銀行帳戶；

2、如宏景城建未能按照解除協議約定返還第一期款項及相關利息，則宏景城建應向世紀寬高支付未返還部分每日0.3%的滯納金。渤海實驗學校就第一期款項、相關利息及滯納金的支付義務向世紀寬高承擔連帶責任；

3、自解除協議簽署之日起，渤海實驗學校由宏景城建及壽光一中管理，世紀寬高不再管理渤海實驗學校，渤海實驗學校的舉辦者權利、權益由宏景城建及壽光一中享有，渤海實驗學校舉辦者的義務和責任由宏景城建及壽光一中負責和承擔；

4、世紀寬高將渤海實驗學校的公章、辦學許可證、民辦非企業法人登記證移交給宏景城建。

公司確認，截至目前，除了上述披露的第一期款項之外，集團並未就權益轉讓協議項下剩餘的權益轉讓價款或任何其他款項進行支付。

董事會認為，訂立解除協議有利於集團集中發展高等教育、職業教育與在線教育，更加契合國家教育政策支持的重點，符合公司及其股東之利益。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626