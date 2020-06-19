【股市剖析】陳樂怡：內房銷售不俗　宜低吸龍頭

美國貨幣及財政措施雙管齊下，猛力救持經濟，並向市場注入流動性，支持美股升勢。美國近期經濟數據較預期為佳，尤其是零售消費。由於美國經濟以消費主導，或意味經濟復甦速度較預期為快。而中國預期亦會短期內下調存款準備金率，對港股下方有支持。

然而，美國主要州份新冠肺炎確診個案回升，中國北京疫情再次爆發，第二波疫情風險對經濟前景構成隱憂。中美緊張局勢近日似乎降溫，但兩國基本矛盾並無改變；隨着人大常委會即將審議港版國安法，預期雙方關係仍反覆。整體而言，港股好壞因素交雜，短期維持區間上落，支持位在50天線(24,092點)。

板塊方面，內地召開常務會議，提出透過降準和再貸款等工具，確保市場流動性合理充裕，並解決融資難及緩解企業資金壓力。內房料可從中受惠。事實上，參考克而瑞數據顯示，五月房企普遍銷售按年增長20%，銷售表現不俗，增長更有加速迹象。而調控政策力度大致穩定。加上行業普遍估值不高，建議趁低收集龍頭房企。

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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