山東黃金認購澳洲黃金勘探開發商卡帝諾近5%股權
2020年06月19日 07:19
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山東黃金(01787)公布，其全資子公司山東黃金香港按每股0.6澳元，認購澳洲黃金勘探開發公司卡帝諾資源2,600萬股股份，佔後者已發行股本約4.96%。
集團在要約及認購交易需支付的總對價最高約為3.21億澳元。於要約及認購交易完成後，卡帝諾將成為公司的子公司。
要約價0.6澳元，較卡帝諾周三(17日)收市價溢價25%。
卡帝諾的主要業務活動位於加納，核心資產是通過其加納全資子公司分別持有的3個位於加納的黃金項目，分別是位於加納東北部Bole-Nangodi成礦帶的Namdini項目和Bolgatanga勘探項目，以及位於加納西南部Sefwi成礦帶的Subranum勘探項目。
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