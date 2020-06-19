山東黃金認購澳洲黃金勘探開發商卡帝諾近5%股權

集團在要約及認購交易需支付的總對價最高約為3.21億澳元。於要約及認購交易完成後，卡帝諾將成為公司的子公司。

要約價0.6澳元，較卡帝諾周三(17日)收市價溢價25%。

卡帝諾的主要業務活動位於加納，核心資產是通過其加納全資子公司分別持有的3個位於加納的黃金項目，分別是位於加納東北部Bole-Nangodi成礦帶的Namdini項目和Bolgatanga勘探項目，以及位於加納西南部Sefwi成礦帶的Subranum勘探項目。

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