【市前重點睇】美股個別發展　油價做好

●美匯指數升至97.42，離岸人民幣(CNH)低見7.0837，港匯企7.7505，美元兌日圓處107.04，歐元跌至1.121，英鎊挫至1.2431。金價跌至1,723美元。布油升上41.51美元，紐油漲至39.09美元。道指期貨升逾百點。

●美國總統特朗普進一步威脅與中國斷絕關係，指存在與中國完全脫鈎的政策選項。

●美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前周156.6萬人，減少5.8萬人，至150.8萬人，惟遜預期降至129萬人，並連續第13周保持在100萬人以上。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，新冠肺炎疫情所導致的經濟影響可能需要「長時間」才能復元。

●美國10年期國債孳息率跌2.96點子，報0.7084厘。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報24,398點，跌65點。

●即月恒生指數夜期收報24,340點，無升跌，低水125點，成交22,624張。

●紐約7月期油收報每桶38.84美元，升0.88美元或2.32%；布蘭特8月期油收報每桶41.51美元，升0.8美元或1.97%。

●紐約8月期金收報每安士1,731.1美元，跌4.5美元或0.3%。

●英倫銀行加碼放水以協助經濟抵禦疫情衝擊，宣布加碼量化寬鬆(QE)，額外買債1,000億英鎊，令總規模增至7,450億英鎊，同時維持主要利率0.1厘。

●挪威央行維持基準利率在0厘，但該行目前預計2022年下半年起有望提高利率，而不是此前預期的2023年年底後。

●印尼央行將基準利率下調0.25厘，至4.25厘，符合預期。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626