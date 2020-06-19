【市前重點睇】美股個別發展 油價做好
2020年06月19日 07:57
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●美匯指數升至97.42，離岸人民幣(CNH)低見7.0837，港匯企7.7505，美元兌日圓處107.04，歐元跌至1.121，英鎊挫至1.2431。金價跌至1,723美元。布油升上41.51美元，紐油漲至39.09美元。道指期貨升逾百點。
●美國總統特朗普進一步威脅與中國斷絕關係，指存在與中國完全脫鈎的政策選項。
●道指低開103點後走勢好淡爭持，收報26,080點，跌39點或0.15%；標指收報3,115點，升1點或0.06%；納指收報9,943點，升32點或0.33%，連升5日。 https://bit.ly/2UYpUHF
●美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前周156.6萬人，減少5.8萬人，至150.8萬人，惟遜預期降至129萬人，並連續第13周保持在100萬人以上。
●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，新冠肺炎疫情所導致的經濟影響可能需要「長時間」才能復元。
●美國10年期國債孳息率跌2.96點子，報0.7084厘。
●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報24,398點，跌65點。
●即月恒生指數夜期收報24,340點，無升跌，低水125點，成交22,624張。
●紐約7月期油收報每桶38.84美元，升0.88美元或2.32%；布蘭特8月期油收報每桶41.51美元，升0.8美元或1.97%。
●紐約8月期金收報每安士1,731.1美元，跌4.5美元或0.3%。
●英國富時100指數收報6,224點，跌29點或0.47%；法國CAC指數收報4,958點，跌37點或0.75%；德國DAX指數收報12,281點，跌100點或0.81%。 https://bit.ly/37Ihb1J
●英倫銀行加碼放水以協助經濟抵禦疫情衝擊，宣布加碼量化寬鬆(QE)，額外買債1,000億英鎊，令總規模增至7,450億英鎊，同時維持主要利率0.1厘。
●挪威央行維持基準利率在0厘，但該行目前預計2022年下半年起有望提高利率，而不是此前預期的2023年年底後。
●印尼央行將基準利率下調0.25厘，至4.25厘，符合預期。
●香港半年賣地收益僅103億，11載最差。 https://bit.ly/37EBEEz
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