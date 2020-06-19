【股民熱話】港股兩萬五　是終點抑或起點？

自5月內地話要喺香港推「港版國安法」，資金反而不斷流入香港，港股就好似有鼓力量托住，恒指喺23,500至24,500點水平上落。兩隻美國上市大型中資科企股亦順利在香港登陸作第二上市，一切發展比想像平淡。

筆者聽聞，呢兩隻大晒士中企來港作第二上市，超購倍數都好勁，畀人覺得香港股市冇咩受到影響，股照炒，錢照搵。查實呢兩隻股在港招股，主要都係中企自己認購番，唔少係內地險企資金，特色係並非透過國際配售認購，而係經IPO渠道向銀行借錢認購，一來可以谷大個認購倍數，二來又可以營造大量資金流入的景象，花少少利息，一舉兩得。事實上，呢兩隻新股已喺美股上市，外資何解要喺香港搶住認購？心水清的股民，大概都估到發生緊咩事。

講番正題，咁到底恒指兩萬五關，是終點抑或起點，呢個係好多散戶心中的疑問，皆因客觀條件上，對後市展望缺乏足夠的信心。事實上，若然要睇淡後市，可以信手拈來一大堆理由，如中美貿易戰、本地經濟衰退、社會動盪等。若純綷從本地經濟因素出發，港企股更早不在考慮之列。之不過，如今中資股佔港股逾半比重，睇淡香港不足以做淡港股，睇淡內地經濟，先至好做淡港股，免得表錯情。可內地經濟尚未完全開放，好與壞，不能單靠市場理論來猜測，這正是難估的原因之一。

那向上空間又多大？股市升勢當取決於企業盈利的增長前景。就睇睇啲重磅板塊，國際金融股經營困難，人所共知；內銀股也是重磅藍籌，要響應當局呼籲銀行「讓利」支持經濟，未來一、兩年的盈利增長和派息可能有調整，從而影響估值。再睇內房股及香港地產股，樓價難再大升制約了上升動力，實難當大升市火車頭。

講來講去，港股如今恍如處於十字路口，上落都係難。咁點收科？歷史告訴大家，呢種唔上唔落的市況唔會長久，大型單邊市好大機會正在「倒數」，筆者估計時點可能喺第四季，但如今國際形勢變數甚多，亦有可能提前出現，反正大家要做好隨時出現「大變天」的心理準備。

在大單邊市出現前，主要策略仍然是炒股唔炒市，主力集中新經濟股，傳統經濟股少沾手為妙，事關若然經濟唔好，傳統經濟股唔會有運行，而若然經濟同市場氣氛好轉，傳統經濟股增長未及新經濟股增速，故橫睇豎睇，參與港股可選股份其實並不多，來來去去集中喺嗰十幾廿隻重點股輪流炒已足夠，而落注集中一點，一旦音樂椅遊戲的音樂停止，「散水」都會容易啲！

東網財經專欄作者 帥哥

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