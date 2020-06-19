【全球攬炒】日本5月核心CPI跌0.2%　通縮重來？

日本防疫封鎖措施導致經濟活動停擺，加劇通縮捲土重來的擔憂。該國5月份不包括新鮮食品在內的消費者物價指數(CPI)按年跌0.2%，與4月份跌幅持平，當時該指數逾3年以來首次下跌；預期跌0.1%。

月內，CPI按年升0.1%，按月持平，預期升0.2%；不包括新鮮食品及能源在內的CPI按年升0.4%，與預期相同，前值升0.2%。

彭博調查的經濟學家中，約有79%的受訪者認為日本有陷入通縮的風險，普遍預期日本央行將在7月會議上下調其對通脹和經濟增長的預測。

日本央行行長黑田東彥本周承認通脹動能已經喪失，並稱利率到2023年都可能保持在超低水平。不過，就目前而言，央行專注於通過貸款支持來幫助企業度過新冠肺炎疫情危機，而不是試圖提高通脹。

隨着日本5月底解除了緊急狀態並且石油價格觸底回升，未來價格下行壓力可能緩解。不過，正如黑田東彥本周所言，疫情衝擊可能會持續存在，就業流失和經濟活動降溫之際，物價料長期受壓。

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