亞洲股市：日股曾升逾150點　韓澳股個別發展

美股三大指數個別發展；亞洲主要股市亦升跌不一，日本日經225指數大幅高開160點或0.7%，報22,515點，最新升幅略為收窄至116點或0.5%，至22,472點。

日本央行會議紀要顯示，成員們一致認為，在控制疫情的時間、新冠病毒對海外和國內經濟的影響等方面存在很大的不確定性。有委員會成員稱，最重要是保護就業和企業。另一名委員則指，日本央行應該無限制地購買日本國債。

日本5月份不包括新鮮食品在內的核心消費物價指數(CPI)按年跌0.2%，與4月份跌幅持平，當時該指數逾3年以來首次下跌；預期跌0.1%。至於整體CPI則按年升0.1%，按月持平，預期升0.2%。

南韓首爾綜合指數先升後跌，高開19點或0.9%，報2,153點，其後最多倒跌16點或0.7%，至2,117點。

澳股向好，並一度漲66點或1.1%，報6,118點。

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