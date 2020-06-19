【專家點評】古勝：工商銀行趁低吸納

過去三日，恒指好似中咗定身咒咁，一路夾住喺10天及20天線之間；放大啲嚟睇，沿今年初的高位及3月份的低位分別畫出降軌及升軌，交匯處正是目前恒指所在的橫行區，等爆邊的格局相當明顯。至於係爆上定爆落，相信好多缸邊友都想知。

但係，冇人有水晶球，百分百正確的判斷自然無從說起。基於以下三個原因，老古睇法相對悲觀。其一，自然係地緣政治因素，局勢好似隨時會爆的炸彈。同時亦牽引香港自身的政治因素，或引起外資、港人的沽貨潮。最後則是內地、環球的經濟仍然不容樂觀。因此，就算短線爆上，中線向下調整的機會大於一切。既然係咁，建議仍然睇好者在追逐短線回報的同時，要戴定頭盔、切忌瞓身；睇淡亦要慎防短線畀人挾爆，不如坐定定，等出現跌市信號再出手追沽。

個股方面，防守性相對高的內銀股，可以考慮趁低吸納。雖然環球經濟不景，對百業之母同樣有打擊，不過內銀股作為國家企業，仍然不失為穩陣的收息之選，尤其係目前股價相對低殘，向下的空間有限。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626