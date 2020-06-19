澳洲擬解封有利收租　墨爾本新盤一房首期29萬港元

【特約報道】過去數月新冠肺炎肆虐全球，各國採取實施嚴格防疫，澳洲亦採取強制入境旅客隔離14天的措施。不過據報當地政府有意放寬對香港、新加坡、日本、南韓等感染率低地區限制，來自該地的留學生及公幹人士隔離期縮短至一周。市場人士預計，此舉將有利當地房地產租務市場，估計在各類限制逐步解封後，樓市可重回正軌。

是次Ray White再次推介位於墨爾本高級華人住宅地段Glen Waverley的商場上蓋公寓項目Sky Garden，項目建築工程進展良好，將會在十一月交樓，較早前預測竣工略為提早。現時入市該全新盤，料可隨即獲得租金回報，實現「即買即收租」。該盤一房連車位首期僅約29萬港元，所有單位提供3年各5厘租金保障計劃。項目處於交通中樞位置，只需步行3分鐘即達火車站，10分鐘車程直達Monash大學和Deakin大學。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Sky Garden由3座大廈組成，共提供555伙，戶型包括一房至三房戶，實用面積介乎600至1,200方呎，所有單位附送車位。該三幢大廈現時已封頂，預計今年十一月竣工。樓盤位於區內唯一大型購物中心The Glen上蓋，該商場耗資約5億澳元打造並已落成，佔地約80萬方呎，是原先規模的四倍。商場有多達240間店舖進駐並開始營運，包括澳洲一線百貨公司David Jones，整個商場規模猶如香港九龍站大型商場圓方，住戶一落樓即可找到各式各樣的生活所需品，生活「不假外求」。

他指出，項目由著名發展商Golden Age Group打造，該公司更是喜來登酒店(Sheraton)發展商，於悉尼、墨爾本等主要城市曾興建多項著名建築物，包括悉尼市中心豪宅Harrington Collection、墨爾本Box Hill商場上蓋住宅Sky One及最顯赫的公寓住宅區ST. KILDA ROAD的Opera。他又稱，該發展商過去推出的住宅項目，現樓單位交樓標準優秀，與前期模擬圖的設計極為相近，反映還原度高，更能給予樓花買家信心。

是次Sky Garden設施配備齊全，包括提供一系列五星級會所設施，如超過4,000平方米的空中庭園、露天酒廊、泳池、健身室、Spa水療按摩室以及私人宴會廳。

Glen Waverley同時為「華洋共聚」的社區，四成居民為當地白人，華人則佔約22%。而整體而言，有31%居民為專業人士，較維多利亞洲的平均數約23%更有優勢，區內擁有學士學歷的人士也佔35%，優於該洲份平均數約24%。該區家庭收入也領整個維多利亞洲，區內兩成居民每月收入超過3,000澳元，反映住戶質素較高。

在優質人口集中的情況下，他料該區公寓的平均租金回報達4.5%，而Sky Garden由於屬罕有的商場上蓋住宅項目，估計未來租金收入更加高。

此外，該區同時擁有「超級名校網」。許氏表示，區內公立及私立名校林立，包括墨爾本名列前茅的的Glen Waverley Secondary College及著名精英私校Wesley College，另10分鐘車程可達世界一流高等學府Monash大學和Deakin大學。兩所大學海外留學生人數眾多，令區內公寓出租潛力巨大，而且單位轉售時價值更高。

交通配套方面，Glen Waverley區在墨爾本東南面的中樞地位，不僅擁有高速公路、鐵路等多維交通網絡，其本身也是一條火車線的終點站，並擁有10餘條線路。新鐵路落成後將一站抵達Deakin以及Monash大學新站，升值潛力指日可待。由該處前往市中心只需24分鐘車程，而前往Knoxfield、Chadstone及Doncaster等購物商圈，也只需要約20分鐘車程。

過去提及墨爾本華人區，不少香港人第一時間想到的肯定是Box Hill和Doncaster等地，但事實上，Sky Garden所在地Glen Waverley，同樣為華人聚集地段，更屬高級住宅區。許氏又指出，購買物業最關鍵因素為「Location」，Glen Waverley一向為第一線華人住宅地段，並有「百萬住宅區」的稱譽。不過區內以低密度的貴價獨立屋為主，同時大大限制新盤的供應量，令樓價升溫。

澳洲房地產數據權威CoreLogic最新數據顯示，該區獨立屋的價格中位數已高達130萬澳元，而在截至2018年的5年內，該類物業價格上漲了65.9%。此外，當地入門公寓單位也成為搶手貨，單是去年價格就飆升14.4%，目前區內的公寓中位數已高達80萬元澳元水平。此外，該城市早前更獲滙豐銀行看好，提高1倍樓價升幅預測，料該城市今年樓價將錄得10%至14%的強勁增長。

問及澳元兌換港元走勢，他表示，早前三月份澳元曾一度急挫至4.3元水平，不過隨後出現反彈的情況，並於5.2至5.4元之間徘徊。但他認為，此匯率水平對香港投資者依然具吸引力，因在2011年時，澳元兌換港元曾高達8.6元的高位，反映目前仍存在相當大的折讓。

至於澳洲當地樓市表現，他指出，近一至兩個月當地市況的確有受到疫情影響，但對樓價影響並不明顯，只令樓價出現少於1%的輕微調整。他續稱，由去年澳洲大選後，當地樓價一直向上攀升，至今依然累積錄得雙位數升幅，反映樓市整體向好的大方向未有改變，而當地澳洲央行維持低利率措施，料有利房地產價格。

早前澳洲因新冠肺炎實施嚴格防疫，強制入境旅客隔離14天，不過有當地傳媒報道，政府有意放寬對香港、新加坡、日本、南韓等感染率低地區限制，來自該地的留學生及公幹人士隔離期縮短至一周。

對於上述情況，許氏認為，若落實上述新措施，反映當地政府開始逐步解封限制，預計數量龐大的海外學生將於短期內回去澳洲當地繼續學習，對當地住宅租務市場有正面作用。而且其他公眾地方的限聚禁令也預計將會陸續解封，有利整體經濟發展重回正軌。

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墨爾本Sky Garden 展銷會

日期: 6月20至21日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時(周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：墨爾本最新上車攻略及SKY GARDEN增長潛力

時間: 下午1時及4時 (每天兩場)

查詢：2376 1088