港股缺乏方向　騰訊再破頂　瑞聲飆近8%

港股窄幅上落，恒生指數低開後一度倒升，惟繼續受制10天線(24,518點)阻力，暫於24,400點水平徘徊。國企指數靠穩，主板成交440億港元。

友邦保險跌1.7%，是表現最差藍籌；滙豐控股跌0.8%，合共拖低恒指62點。

騰訊破頂撐市，曾漲1.5%，見465元的逾兩年高位。阿里巴巴升0.2%；小米集團升0.6%；京東升0.3%；美團點評跌0.4%。

蒙牛乳業及恒安國際兩隻內需股跑輸大市，齊跌1.3%。手機設備股則有追捧，瑞聲科技飆7.7%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升1.7%。

地產股個別發展，新鴻基地產及新世界發展升1.5%；信和置業升1.1%；恒基地產升0.1%；領展跌0.3%；長實及九龍倉置業跌0.8%。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，近期美股窄幅上落，強勢股繼續強勢；至於港股則睇實內地疫情發展，後市要睇睇半年結因素下基金經理會否「粉飾櫥窗」，料恒指在24,000點至24,600點上落。

【09:21】滙豐跌逾1% 騰訊靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌91點，報24,373點；國企指數低開28點，報9,887點。

藍籌股個別發展，蒙牛乳業跌1.6%表現最差；恒安國際跌1.4%緊隨其後。中國移動升1.2%，是表現最佳藍籌。

金融股拖低大市，滙豐控股跌1.1%；友邦保險跌0.7%；工商銀行及建設銀行跌0.4%及0.3%，合共拖低恒指53點。

大型科網股方面，騰訊無起跌，開市企458元。美團點評跌1.4%報170元；阿里巴巴跌0.3%；小米集團跌0.8%。京東在港掛牌翌日，開市無起跌，報234元。

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