A股快報：三大指數向好 生物製藥股升1%

A股反覆上升，滬綜指倒升13點或0.4%，報2,952點；深成指大升118點或1%，至11,613點；創業板指數則升39點或1.7%，至2,305點。

板塊方面，釀酒股領漲2.5%，傳媒娛樂股升1.2%，生物製藥股升近1%，地產及金融股升0.1%至0.3%。

【09:25】A股快報：大市窄幅上落 酒股靠穩

內地股市個別發展，滬綜指低開不足1點或0.02%，報2,938點；深成指高開11點或0.1%，至11,505點；創業板指數高開5點或0.2%，至2,271點。

板塊方面，地產、生物製藥、飛機製造及傳媒娛樂股報跌；而金融股靠穩，釀酒股升0.3%，次新股漲近1%。

貴州茅台升0.5%，至1,420元人民幣(下同)。該公司簽約22家直銷渠道商，以增強市場調控能力。其中有份簽訂經銷合同的匯嘉時代升停板，其合同總價不超過2.4億元。

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