港股格局：姚浩然指後市去向要睇實半年結
2020年06月19日 10:14
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，近期美股窄幅上落，強勢股繼續強勢；至於港股則睇實內地疫情發展，後市要睇睇半年結因素下基金經理會否「粉飾櫥窗」，料恒指在24,000點至24,600點上落。
已回歸在港第二上市的京東(09618)，他認為可中線持有，因集團季績展望預視將有不俗表現，而且內地4、5月網購數據亦勝預期，加上估值不貴，雖然在美股價受回歸上市消息刺激下已率先炒上，令港股股價升幅不多，但中線仍可持有。
憧憬減產協議有新進展，油價又再做好，他認為想博油價反彈宜買中國海洋石油(00883)，不過他認為油價不易升穿45美元，因頁岩油成本價已是45美元一桶，而且整體經濟並未向好，所以股價走勢不如新經濟股。
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