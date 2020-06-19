【零售浩劫】Superdry確認結束內地合營業務

《Inside Retail Asia》報道，英國品牌Superdry周四(18日)確認終止與Trendy Group在中國的合資企業的協議，並將重新擁有對該品牌的完全控制權，現有的所有25家公司擁有的商店將在8月底關閉，並在年底之前關閉41家特許商店。

儘管目前的合作關係將終止，但Superdry首席執行官Julian Dunkerton表示，一旦該品牌恢復了其在中國品牌的控制權，將決定將來如何在中國進行貿易。從長遠來看，中國為Superdry帶來了巨大的機會，而隨着消費者的購物方式變化，公司將重點轉移到在線和批發等渠道，結合對產品系列所做的改進，有信心現在正是收回在中國的品牌的完全控制權，並重新定位在該地區的業務，以為Superdry帶來可盈利的未來增長的正確時機。

該決定是Superdry更廣泛轉型計劃的一部分，該計劃正在逐步建立「在其每個核心市場中正確的基礎架構和業務模型」。由於新冠肺炎疫情影響，其中一些變化已經加速。

Superdry於2015年在中國推出了自己的品牌，第二年成立了合資公司Trendy＆Superdry Holding，每個合作夥伴都承諾在10年內投資900萬英鎊(折合約8,658萬港元)來發展該業務。

退出交易將使Superdry總共花費約600萬英鎊(約5,772萬港元)，其中半數將在2020年半年業績中確認。

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