【全球攬炒】世銀：停學或令全球經濟損失高達78萬億元

世界銀行發表報告指出，由於新冠肺炎疫情導致學校停課，至今年4月高峰期全球有16億學生失學，衝擊全球教育體系陷入深度衰退。

報告預測，在停課持續5個月、缺乏有效的補償措施的情況下，持續的經濟衝擊可能會導致現時中、小學生每人平均每年損失872美元(約6,801港元)，相當於每名孩子人生中在學時間合共損失約16,000美元。

隨着時間的流逝，該些學習損失可能會導致全球經濟損失10萬億美元(約78萬億港元)，原因是學習水平降低，鎖定期間失去了幾個月的學習時間以及潛在的輟學現象。這大約是該些學生完成所有基礎教育總支出的16%。

按最新的國內生產總值(GDP)預測，由於疫情所造成的家庭收入減少，將有近700萬中、小學生可能輟學，有關數字更有機會進一步上調。

世銀人類發展副行長Annette Dixon認為，學生不能上學將有很多方面影響他們，包括失去學習機會或錯失營養。如果沒有迅速、果斷及協調的行動，這場危機或令得來不易的人力資本遭受巨大挫折，繼而無可挽回地損害數百萬兒童的終身機會。

疫情前，學生在整個學齡階段平均完成11.2年的學業，但如按學習質量進行調整，僅相當於7.9年的教育時間。受累於疫情，學校停課期已長達5個月，導致學生立即喪失0.6年的教育質量，根據學習質量進行調整後，學生能夠實現的有效學習將從7.9年下降到7.3年。

世銀上周表示，預計今年全球經濟將創下自二戰以來最大幅度收縮，新興國家的產出將出現至少60年內首次收縮，從而減少收入，使數百萬人陷入貧困。

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