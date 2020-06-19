港元拆息︰1個月回升至0.44厘
2020年06月19日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈三連跌；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月回升至0.44厘，結束連跌15日的局面；3個月為0.82厘。
19/6/2020
隔夜 0.10095厘
1星期 0.24881厘
2星期 0.42054厘
1個月 0.44536厘
2個月 0.70161厘
3個月 0.82095厘
6個月 1.08007厘
12個月 1.34425厘
18/6/2020
隔夜 0.10155厘
1星期 0.24738厘
2星期 0.39250厘
1個月 0.43506厘
2個月 0.70589厘
3個月 0.84691厘
6個月 1.09052厘
12個月 1.36179厘
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