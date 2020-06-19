港元拆息︰1個月回升至0.44厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘，呈三連跌；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月回升至0.44厘，結束連跌15日的局面；3個月為0.82厘。

19/6/2020

隔夜 0.10095厘

1星期 0.24881厘

2星期 0.42054厘

1個月 0.44536厘

2個月 0.70161厘

3個月 0.82095厘

6個月 1.08007厘

12個月 1.34425厘

18/6/2020

隔夜 0.10155厘

1星期 0.24738厘

2星期 0.39250厘

1個月 0.43506厘

2個月 0.70589厘

3個月 0.84691厘

6個月 1.09052厘

12個月 1.36179厘

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