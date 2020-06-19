【高盛推介】騰訊破頂　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(18日)收市升約1.6%。周五(19日)早段繼續上升，高見465港元，繼周四再突破超過兩年高位，並逐步逼近歷史高位的474.6元。

騰訊手遊業績近期表現強勁，有調查機構指，於本月9日於內地正式推出，騰訊旗下手遊《荒野亂鬥》首周於內地錄得480萬次下載，期內全球營收達2,880萬美元。

觀察個股認股證資金流向，可見周二(16日)至周四皆錄得資金流入認沽證，合共約2,940萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。此外，同期亦見熊證皆獲資金流入，當中周四有約1,540萬元。

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