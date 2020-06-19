【高盛推介】騰訊破頂 輪證攻略
2020年06月19日 11:36
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(18日)收市升約1.6%。周五(19日)早段繼續上升，高見465港元，繼周四再突破超過兩年高位，並逐步逼近歷史高位的474.6元。
騰訊手遊業績近期表現強勁，有調查機構指，於本月9日於內地正式推出，騰訊旗下手遊《荒野亂鬥》首周於內地錄得480萬次下載，期內全球營收達2,880萬美元。
觀察個股認股證資金流向，可見周二(16日)至周四皆錄得資金流入認沽證，合共約2,940萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。此外，同期亦見熊證皆獲資金流入，當中周四有約1,540萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上槓桿最高之一的騰訊牛證(51808)，收回價442.18元，行使價439.68元，換股比率100，槓桿比率17.8倍。
另一方面，近期市場關注行使價500元附近、11月到期的認購證。投資者如計劃部署認購證，可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(29696)，行使價500.5元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.7倍。
並可留意屬行使價460至500元間產品中，槓桿最突出的騰訊購證(11053)，行使價481.08元，2020年8月24日到期，實際槓桿11.1倍。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價410至460元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(11696)，行使價410.91元，2020年11月10日到期，實際槓桿7.1倍。
貼價的選擇則可留意年期約5個月的騰訊沽證(14424)，行使價424.04元，2020年11月23日到期，實際槓桿6.3倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意騰訊熊證(58584)，收回價500元，行使價502.5元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！