香港5月公司提交破產呈請2079宗　創沙士以來新高

破產管理署公布強制公司清盤案及破產案的統計數字，今年5月份提交破產呈請的數目2,079宗，為2003年6月以來最高；與4月錄得的6宗比較大增逾2,073宗或345倍，按年則增長1.98倍。

5月份，發出接管/破產令的數目為462宗，按月及按年分別跌16.3%及跌10.1%。公司提交強制清盤呈請68宗，4月為1宗，按年則增61.9%。

今年首5個月，破產呈請合共3,611宗，發出接管/破產令的數目1,643宗，提交強制清盤呈請146宗。

破產管理署指，司法機構在今年3月及4月實施特別上班安排，除法院指定的緊急和必要的事務外，高等法院登記處一般保持關閉而所有在法院進行的聆訊亦一般被延期。有關安排導致該期間提交的呈請書數目以及頒布的破產令和清盤令數目有所波動。今年3月及4月的相關數據亦因而受到影響。司法機構由2020年5月起恢復正常服務。

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