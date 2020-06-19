魚缸通：新經濟股續成散戶愛股 博阿里染藍賺多水
2020年06月19日 11:59
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港股周五早間缺乏方向，股友們要入市相當困難，經常接觸散戶以及協助客人落盤的魚缸經理，喺市場收到乜嘢風？或者按佢哋嘅市場觸角，依家入乜貨最hit先？
耀才證券分行經理陳宇帆話，短期內中美經貿關係都唔會有太大變化，而且疫情開始穩定，料股市繼續徘徊兩萬四關口。
而市場焦點繼續集中喺新經濟股，如騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)等，另外京東集團(09618)都係其中一個選擇。傳統股票如內銀股升幅不大，佢個人就建議投資者集中新經濟股，特別是阿里巴巴嘅業務相對穩定，投資風險比較低，相信兩個月內有機會成為藍籌股，甚至可加入成為港股通名單，其時內地大媽就可以正式「淘寶」啦，睇好前景嘅股友不妨趁低吸納。
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