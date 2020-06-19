魚缸通：新經濟股續成散戶愛股　博阿里染藍賺多水

港股周五早間缺乏方向，股友們要入市相當困難，經常接觸散戶以及協助客人落盤的魚缸經理，喺市場收到乜嘢風？或者按佢哋嘅市場觸角，依家入乜貨最hit先？

耀才證券分行經理陳宇帆話，短期內中美經貿關係都唔會有太大變化，而且疫情開始穩定，料股市繼續徘徊兩萬四關口。

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