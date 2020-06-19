【打工仔自救】想轉強積金組合避險？如何操作？

中美貿易戰、香港社會動盪以及新冠肺炎疫情，嚴重打擊香港經濟。唔少打工仔既要為飯碗不保憂愁，亦擔心供緊的強積金投資失利，退休生活不保，故都設法主動調整強積金投資，希望盡量保本生利。實際操作強積金組合，要注意以下幾個事項。

● 轉換基金注意事項

首先，打工仔須認識不同的基金涉及不同的資產和不同的市場風險。一般強積金涉及五大基金類別，包括較風險的股票基金、中至高風險的混合資產基金、中至低風險的債券基金、較低風險的保證基金，以及較低風險的強積金保守基金，須因應風險偏好作出合適的選擇。

例如閣下睇淡經濟，不想持有股市資產，可以調整至持有債券基金，涉及的就是不同的資產類別；又如閣下睇淡中、港股市，睇好美股，可以將股票基金的地區選擇由中港股票基金轉至美國股票基金，涉及的就是不同市場的股票基金。

其次是，注意額外收費及不同帳戶獨立操作。基本上，目前全部強積金計劃已沒有設更改次數限制或收取基金轉換的費用，惟須注意不同帳戶須各自進行基金調動，即同一強積金計劃、自願性供款及個人供款的帳戶是獨立操作，而各帳戶旗下的現有已存供款及未來供款亦需要各自作出獨立的設定。故若名下有太多強積金戶口，宜先考慮是否先行合併，以方便監察風險和操作。

第三是留意截數時間，以互聯網轉換基金，一般會注明每日的截數時間，如過了截數時間，指示會被視作翌日的指示；且不同基金訂明所用的的基金價格日，有些訂明是「收妥指示當日」計算基金價格，有些卻訂明是「收妥指示後一個工作天」計算基金價格，故操作須留意時間差。

● 轉換基金的方法

一般而言，除了互聯網及電話話音系統之外，打工仔可以用郵寄或傳真方式提交改變基金組合申請，惟此涉及較長的時間才能執行，要視乎每家強積金計劃受託人所設的服務而不同，宜事先了解確實情況再作部署，並留意計劃受託人其後所發出的確認書資料是否正確。

說到底，強積金是長遠投資，理論上是以平均成本法實現長期投資回報，故並不鼓勵打工仔如炒股般炒出炒入頻密轉換基金，尤其當中涉及的處理時間和買賣價格都涉及時間差，市場波動增加的話，實際操作所涉及的時間風險亦會增加。

當然，打工仔定期檢討強積金組合，也有其必要。若認為中長線資產或市場風險有改變，擬轉換組合的話，宜先了解所屬的計劃詳情和手續，再審慎籌劃落實行事。

參考資料：積金局網頁關於強積金投資的問與答：

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