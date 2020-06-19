維他奶全年少賺22%　末期息28.4仙

期內，中國的銷售表現，雖則主要市場之一的武漢爆發新冠肺炎疫情，然而以當地貨幣計算銷售仍能增長1%，錄得40.25億元人民幣的收入。經營溢利與去年相比以當地貨幣計算則下跌24%，此乃由於收入增長幅度下降加上於農曆新年期間已支出龐大經營費用所致。

香港業務錄得21.08億元的收入，跌幅為7%，原因是社會衝突及疫情不但影響零售店舖及便利店的表現，學校停課亦影響了維他天地的學校小賣部業務。

澳洲及新西蘭的業務持續增長，收入以當地貨幣計算增加3%。此乃由於成功推出新產品，抵銷因旱災、山林大火以及近期疫情所帶來的影響。

新加坡業務以當地貨幣計算增長8%，並繼續於豆腐品類產品保持市場領導地位，且於進口飲品業務方面亦取得進一步成績。

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