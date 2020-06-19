【專家點評】李偉傑：阿里巴巴可逢低吸納

除更多品牌加入平台之外，直播成為618的關鍵字。此次，阿里巴巴的淘寶天貓通過淘寶直播、各種淘寶內的遊戲，例如618理想生活列車、發紅包等多種不同的方式，與消費者互動。天貓數據顯示，截至16日上午7點，淘寶直播的成交金額年增逾250％，多達13個直播間的累計成交額突破人民幣1億元。

筆者認為，直播除有助活動銷情之外，更能創造長遠行銷成效，透過平台及商家派送優惠，增加消費者到阿里巴巴平台購物的趣味性，同時也能夠讓他們與朋友互動，增加他們對平台的忠誠度。

目前，內地疫情還未完全過去，但從天貓4月的實物商品GMV成交來看，4月已經恢復至疫情前的水平，5月和6月都在進一步復甦。6月16日凌晨，開售第一個小時內，天貓3C行業即有25個品牌及品類實現10倍以上增長，而28個服飾品牌不到1個小時銷售額就超過了去年全天。天貓輕奢箱包品牌旗艦店獲得375%的高增長。

除內地市場外，淘寶天貓在香港市場快速增長，擴大領先地位，主要來自3大舉措幫助提升市佔率：擴大包郵服務，覆蓋近百萬主流商品；物流時效提速，平均到貨時間提升3天；以及加速新品類供給，通過正在進行的618，激發了家庭場景下的新興消費需求，包括方便速食，烘焙和廚具等均呈現了3位數增長。憧憬未來在大趨勢消費模式改變，企業能成功增強客戶粘度，阿里巴巴每逢調整可考慮趁低吸納，作長線持貨部署。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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