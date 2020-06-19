【專家樓評】陳永傑：樓市撤辣　將刺激消費及經濟

新型肺炎打擊全球經濟，很多國家及地區經濟紛紛倒下。香港要重振經濟，最佳方法是樓市撤辣，自然會鼓勵到消費。樓市涉及很多行業，樓市能夠站立起來，可帶動相關行業，從業員有工作自然有消費，經濟自然復甦。

在疫情下，外國都鼓勵消費。港府的樓市辣招卻是反其道而行，遏抑消費。要挽救香港低迷經濟，撤辣是最佳方法。

香港今年第一季 GDP較去年同期實質下挫8.9%，是1974年第一季統計有紀錄以來最大跌幅。經濟衰退擺在眼前，處理不善會造成經濟蕭條。政府應盡快將本港樓市所有辣招全部撤走，及早搶救本港經濟，以免為時太晚！

本港樓市涉及地產、建築、建築材料、測量、銀行、法律、廣告、運輸、裝修、電器等多個行業，假如政府將所有辣招撤除，對本港整體經濟起到很大刺激作用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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