【瑞通推介】資金即市留意牛證

2020年06月19日 12:51
  • 東網電視
    更多新聞短片
    瑞通認股證牛熊證銷售部：中美疫情反覆，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，道指隔晚收報26,080點，跌39點或0.2%。
    恒指周四(18日)曾挫359點至24121點，其後跌幅收窄至16點，以全日高位24,464點收市。周五(19日)早段走勢先高後低，高位重返24,500點以上，其後回至24,300點之水平，近期續於10天線(約24,520點)遇阻力。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾950萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者稍為看好後市會反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。
    吉利汽車計劃在上海科創板上市，有券商指將有利其股價及估值，並有利融資。受消息帶動，吉汽周四高見12.8元，收市仍報12.6元，漲5.8%，是表現最好藍籌。股份周五早段再升約2%，高位重上12.86元，留意後市會否挑戰1個月高位和250天線約12.95元。周四分別有近400萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉。
    京東集團周四在香港首掛做好，股價高開5.7%於239元，為全日高位，其後一度跌至228.6元，收市報234元，較發售價226元高3.5%。京東公布6月1日至周四下午2時期間的「618」大型網購減價促銷活動，累計下單金額達2,392億元人民幣，破公司紀錄，較去年增長33%。股份周五早段反覆靠穩，重上235元。周四有超過3,100萬元淨流入其認購。
    中國國務委員兼外長王毅日前與印度外長蘇傑生通電話，雙方同意盡快為中印邊界緊張局勢降溫。在印度有業務的小米集團，周三(17日)捱沽後，周四逆市升逾1%收市，報12.66元，重越20天線，周五早段好淡爭持，高位逼近12.9元。周四分別有約470萬和140萬元淨流入其好倉和淡倉。
    石藥集團周四除淨，以全日高位13.86元收市，抽升5.4%，一舉升破100天和250天線。股份連升3日，累漲接近10.9%。周五早段一度升逾1%突破14元，惟於高位遇阻，調頭回落至13.6元的水平。周四有近140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    吉汽輕微價外、中年期購證(11450)，行使價13.6元，2020年12月到期，實際槓桿4.5倍。貼價、中短期沽證(21585)，行使價12.5元，2020年11月到期，實際槓桿3.1倍。
    京東價外、中年期購證(14520)，行使價296.18元，2020年12月到期，實際槓桿4.8倍。輕微價外、中年期購證(14523)，行使價258.88元，2020年12月到期，實際槓桿4.2倍。
    石藥貼價、中短期購證(27859)，行使價14.083元，2020年9月到期，實際槓桿5倍。
    小米輕微價外、中短期購證(20462)，行使價13.5元，2020年12月到期，實際槓桿5.4倍。輕微價外、短期沽證(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿8.5倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(51710)，收回價23,710點，槓桿比率38.1倍。N類熊證證(64033)，收回價及行使價25,060點，槓桿比率22.6倍。
    吉汽牛證(582620，收回價10.7元，槓桿比率4.9倍。熊證(53307)，收回價14.6元，槓桿比率4.4倍。
    小米牛證(65068)，收回價12.06元，槓桿比率11.4倍。熊證(69446)，收回價13.39元，槓桿比率10.1倍。
    石藥牛證(64075)，收回價12元，槓桿比率5.4倍。熊證(66631)，收回價14.917元，槓桿比率6.8倍。
    騰訊牛證(51717)，收回價440.6元，槓桿比率16.2倍。熊證(61264)，收回價472.88元，槓桿比率31.3倍。
    阿里牛證(54040)，收回價208.89元，槓桿比率16.9倍。熊證(60927)，收回價232.888元，槓桿比率11.6倍。
    美團牛證(53606)，收回價163.25元，槓桿比率13.3倍。熊證(59233)，收回價179.9元，槓桿比率14.1倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！