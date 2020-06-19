【瑞通推介】資金即市留意牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美疫情反覆，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，道指隔晚收報26,080點，跌39點或0.2%。

恒指周四(18日)曾挫359點至24121點，其後跌幅收窄至16點，以全日高位24,464點收市。周五(19日)早段走勢先高後低，高位重返24,500點以上，其後回至24,300點之水平，近期續於10天線(約24,520點)遇阻力。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾950萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者稍為看好後市會反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

吉利汽車計劃在上海科創板上市，有券商指將有利其股價及估值，並有利融資。受消息帶動，吉汽周四高見12.8元，收市仍報12.6元，漲5.8%，是表現最好藍籌。股份周五早段再升約2%，高位重上12.86元，留意後市會否挑戰1個月高位和250天線約12.95元。周四分別有近400萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉。

京東集團周四在香港首掛做好，股價高開5.7%於239元，為全日高位，其後一度跌至228.6元，收市報234元，較發售價226元高3.5%。京東公布6月1日至周四下午2時期間的「618」大型網購減價促銷活動，累計下單金額達2,392億元人民幣，破公司紀錄，較去年增長33%。股份周五早段反覆靠穩，重上235元。周四有超過3,100萬元淨流入其認購。

中國國務委員兼外長王毅日前與印度外長蘇傑生通電話，雙方同意盡快為中印邊界緊張局勢降溫。在印度有業務的小米集團，周三(17日)捱沽後，周四逆市升逾1%收市，報12.66元，重越20天線，周五早段好淡爭持，高位逼近12.9元。周四分別有約470萬和140萬元淨流入其好倉和淡倉。

石藥集團周四除淨，以全日高位13.86元收市，抽升5.4%，一舉升破100天和250天線。股份連升3日，累漲接近10.9%。周五早段一度升逾1%突破14元，惟於高位遇阻，調頭回落至13.6元的水平。周四有近140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流出。

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