【中國經濟】朱民：數碼貨幣發展是人民幣國際化重要渠道

2020陸家嘴論壇6月18日至19日在上海召開，內媒引述前中國人民銀行副行長、現任清華大學國家金融研究院院長朱民出席論壇時表示，從傳統結算貿易融資來看，人民幣將會在投資、一帶一路和虛擬貨幣三個新的領域做出重大的突破。

朱民表示，過去幾年人行和全球39個國家的銀行簽署了貨幣互換協議，貨幣互換協議的規模已經達到3.47萬億人民幣，人民幣已經成為了世界上最大的貨幣互換圈。

他指出，數碼貨幣是未來貨幣市場競爭的製高點，中國作為世界上第二大經濟體、世界上第二大金融市場，電子商務、電子流通產業的市場巨大，數碼貨幣的發展與應用是很重要的。數碼貨幣的發展將會是今後人民幣國際化的一個重要的領域和渠道。

同一場合，中金公司首席經濟學家彭文生表示，上海未來很大機會成為全球前三位的金融中心，但能否成為重要的國際金融中心，科創板發揮着重要作用。如果科創板規模愈來愈大，在中國經濟中能發揮重要性作用，那麼對上海國際金融中心的地位建設有很大幫助。他強調，未來放鬆監管是大趨勢，但同時又不是以無序為代價。

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