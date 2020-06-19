港交所推首項大學獎學金計劃

大學獎學金計劃每年由香港交易所慈善基金贊助，包括香港交易所慈善基金獎學金，和香港交易所慈善基金生物科技及創新獎學金，分別授予商業及金融範疇的學生；以及生物科技和創新方面展現成就或具潛質的申請人。

香港交易所主席史美倫表示，推出獎學金計劃展現出該所銳意為香港栽培人才的決心，希望透過與香港頂尖學府合作，為金融、生物科技等範疇出類拔萃的學生提供獎學金，推動香港在這方面的人才發展，同時保持香港作為國際金融中心的競爭力。

獎學金計劃首輪對象為香港大學、香港中文大學及香港科技大學2020至2021年度的大專學生，每個獎學金每年共各頒發3個，合共6個，每人50,000元的獎學金。申請詳情將稍後公布。

史美倫又說，獎學金計劃將栽培生物科技與創新領域的人才，這些範疇發展迅速，對本地市場日益重要；亦反映港交所致力為新經濟和生物科技投資培育本地生態系統，為香港的資本市場增添活力，邁向多元發展。

香港交易所於兩年前實施上市制度改革後，香港已成為全球高增長生物科技及新經濟公司的首選上市地。《上市規則》新規定生效後來港上市的新經濟公司，包括醫療保健及生物科技公司。至今達90家，集資額達3,632億元，佔期內香港首次公開招股集資額的55%。現時香港已成為全球第二大的生物科技集資中心。

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